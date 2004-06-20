Создам качественную фотореалистичную 3D-визуализацию по вашему ТЗ, дизайну и пожеланиям.
Специализируюсь на:
- Визуализации интерьеров
- Визуализации экстерьеров
- Предметной визуализации
От меня вы получите:
Ежедневный отчет о проделанной работе;
Бесплатные правки;
2-3 качественных ракурса интерьера/экстерьера с постобработкой.
Выполненную работу с постобработкой высылаю на почту в удобных вам форматах.
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Стоимость: 300₽ за м2, платные модели оплачиваются отдельно. Предоплата 30%
Отправная точка идеального результата должна сопровождаться:
-планом с указанием размеров помещения;
-планом расстановки мебели;
-фото / картинки / готовые 3d-модели предметов интерьера
или любые другие ссылки, по которым можно будет работать
-пожеланием по видам отделочных материалов.
Буду рада сотрудничеству!