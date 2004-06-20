3D-визуализатор

Создам качественную фотореалистичную 3D-визуализацию по вашему ТЗ, дизайну и пожеланиям.

Специализируюсь на:

- Визуализации интерьеров

- Визуализации экстерьеров

- Предметной визуализации

От меня вы получите:

Ежедневный отчет о проделанной работе;

Бесплатные правки;

2-3 качественных ракурса интерьера/экстерьера с постобработкой.

Выполненную работу с постобработкой высылаю на почту в удобных вам форматах.

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Стоимость: 300₽ за м2, платные модели оплачиваются отдельно. Предоплата 30%

Отправная точка идеального результата должна сопровождаться:

-планом с указанием размеров помещения;

-планом расстановки мебели;

-фото / картинки / готовые 3d-модели предметов интерьера

или любые другие ссылки, по которым можно будет работать

-пожеланием по видам отделочных материалов.

Буду рада сотрудничеству!