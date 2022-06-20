Дизайнер интерьера, чертежник, визуализатор

Дизайнер интерьера с опытом работы более 7 лет. Разработка полного дизайн-проекта или частичной документации: планировочное решение, чертежи для строителей, визуализации интерьера.

Осуществляю авторский контроль в реализации проекта по г. Тольятти и Самарской области. Имеется своя проверенная база подрядчиков и поставщиков. Индивидуальный подход к каждому клиенту, работаем с малобюджетными проектами.

Так же сотрудничаю с дизайнерами как визуализатор и чертежник по ТЗ.

Владение программами 3ds Max, Archicad, AutoCad, Photoshop, Illustrator, CorelDraw.