Программирование

Знание языков программирования: Java, C++ под Linux, Perl, PHP, C++ Builder

Разработка баз данных MySQL, PostgreSQL, Firebird, и начальная стадия Oracle

С удовольствием поработаю над интересными проектами, как один так и в команде.

Предлагаю услуги по настройки телефонии (Asterisk, Kamailio, GnuGK, железки) - опыт работы более 6 лет. Разрабатывал биллинг для VoIP телефонии для карточной телефонии.

Разработка автоматизированного комплекса для службы Такси.

Разрабатывал программу для доставки еды на дом и многое другое

Занимаюсь настройкой маршрутизаторов и коммутаторов cisco, маршрутизации и шейпинг траффика, настройка файрвола на базе Linux. (опыт более 5 лет).

Занимаюсь настройкой сервисов под Linux (Samba, Apache, Ngnix, DNS, почта и т.д.) - опыт более 5 лет