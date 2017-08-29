Специалист по контекстной рекламе;
Настрою рекламу под ключ в Яндекс.Директ \ Google AdWords, быстро, недорого и, главное, качественно.
-Ответственный и индивидуальный подход к каждому клиенту.
-Достижение результатов для увеличения ваших продаж!
Предоставляю следующие услуги при создании кампаний Adwords:
- Исследование ключевых слов;
- Создание аккаунта Я.Д\AdWords и настройка кампаний;
- Организация эффективной структуры аккаунта;
- Управление ставками и бюджетом;
- Составление текстов объявлений;
- Составление семантического ядра для вашего сайта;
В результате вы получаете CTR > 7% ( обычно от 10%, т.е минимум каждый 10-ый посетитель что-нибудь покупает ), высокие показатели по продажам, экономию рекламного бюджета и высокий КПД рекламной компании.
Контакты для связи:
VK: https://vk.com/full_moondn
SKYPE: @StepanovAdvertising
P.S. По поводу цены – 2000р. настройка рекламы Я.Д + 500р. за каждое направление\товар, также скидка 20% на аккаунт в AdWords. Оплата происходит через сервисы Qiwi, Яндекс.Деньги, Банковская карта, без предоплаты.