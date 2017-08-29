sddron23

Андрей Степанов sddron23

 
24 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Специалист по контекстной рекламе

Специалист по контекстной рекламе; 

Настрою рекламу под ключ в Яндекс.Директ \ Google AdWords, быстро, недорого и, главное, качественно. 

-Ответственный и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

-Достижение результатов для увеличения ваших продаж! 

Предоставляю следующие услуги при создании кампаний Adwords: 

- Исследование ключевых слов; 

- Создание аккаунта Я.Д\AdWords и настройка кампаний; 

- Организация эффективной структуры аккаунта; 

- Управление ставками и бюджетом; 

- Составление текстов объявлений; 

- Составление семантического ядра для вашего сайта; 

В результате вы получаете CTR > 7% ( обычно от 10%, т.е минимум каждый 10-ый посетитель что-нибудь покупает ), высокие показатели по продажам, экономию рекламного бюджета и высокий КПД рекламной компании. 

Контакты для связи: 

VK: https://vk.com/full_moondn 

SKYPE: @StepanovAdvertising 

P.S. По поводу цены – 2000р. настройка рекламы Я.Д + 500р. за каждое направление\товар, также скидка 20% на аккаунт в AdWords. Оплата происходит через сервисы Qiwi, Яндекс.Деньги, Банковская карта, без предоплаты.

Семантическое ядроGoogle Ads