Разработка сметной документации

Квалифицированный инженер-сметчик поможет в:

• Составлении локальных смет базисно-индексным и ресурсным методом в базе ТЕР по Челябинской области, ФЕР, ГЭСН;

• составление локальных смет и сводных сметных расчётов любой сложности по следующим видам работ:

• электромонтажные работы и сантехнические работы;

• пусконаладочные работы;

• общестроительные работы;

• составлении и ведении актов учета КС-2, КС-3. Подготовка журнала выполненных работ КС-6;

• составлении отчетов о расходе материалов М-29;

• работа с проектной документацией, составление смет по проекту, дефектным ведомостям, техническим заданиям и т.д.;

• проверке смет подрядных организаций на предмет достоверности определения сметной стоимости;

• формировании калькуляций и расчета договорной цены на материалы и работы по объекту.

Имеется опыт работы с государственными контрактами. Составление смет в лицензионной программе ГРАНД-Смета со всеми последними обновлениями