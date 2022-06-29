Квалифицированный инженер-сметчик поможет в:
• Составлении локальных смет базисно-индексным и ресурсным методом в базе ТЕР по Челябинской области, ФЕР, ГЭСН;
• составление локальных смет и сводных сметных расчётов любой сложности по следующим видам работ:
• электромонтажные работы и сантехнические работы;
• пусконаладочные работы;
• общестроительные работы;
• составлении и ведении актов учета КС-2, КС-3. Подготовка журнала выполненных работ КС-6;
• составлении отчетов о расходе материалов М-29;
• работа с проектной документацией, составление смет по проекту, дефектным ведомостям, техническим заданиям и т.д.;
• проверке смет подрядных организаций на предмет достоверности определения сметной стоимости;
• формировании калькуляций и расчета договорной цены на материалы и работы по объекту.
Имеется опыт работы с государственными контрактами. Составление смет в лицензионной программе ГРАНД-Смета со всеми последними обновлениями