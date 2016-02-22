sdv30

Денис Шахтарин sdv30

 
46 летРоссия/Якутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$550
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей