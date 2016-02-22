Приложение должно отмечать время посещения сотрудником рабочего места, по геолокации и/или по попаданию в зону рабочего wi-fi, отмечать время и продолжительность отсутствия на рабочем месте, вести статистику по всем сотрудникам. Предполагается наличие двух загружаемых модулей ...