составить дендроплан, топографический план, в котором указана информация о планируемых посадках на территории микрорайона (Площадь 3,3Га). - составить дендроплан в 3D-изображении вокруг одного дома, участок площадью 4725 кв.м. (участок указан с площадью самого дома и ...
- Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрытгод назад
ат бот должен проводить опросы\анкетирование клиентов и соответствовать следующим требованиям:1. Предлагать на выбор несколько анкет с возможностью редактировать анкеты, добавлять новые, указывать лимит анкетированных2. Определение геолокации3. Возможность проводить закрытое (да, нет) и открытые (другое - ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1100
Требуется разработать и собрать устройство для мониторинга влажности почвы. Помимо мониторинга влажности почвы прибор должен уметь определять: запыленность воздуха, температуры почвы и воздуха, концентрации СО2. Возможно использовать Arduino или аналогичные. С возможностью передачи данных по GSM ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт5 лет назад
Приложение должно отмечать время посещения сотрудником рабочего места, по геолокации и/или по попаданию в зону рабочего wi-fi, отмечать время и продолжительность отсутствия на рабочем месте, вести статистику по всем сотрудникам. Предполагается наличие двух загружаемых модулей ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад