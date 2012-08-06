E-mail: [email protected]

Skype: se0maks0x (пока только переписка)

Кроссбраузерная валидная верстка сайтов.

Навыки:

- HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL .

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome.

- Комментарии.

- Доработка существующего проекта при наличии подробного и грамотно составленного технического задания.

На письма, написанные на почту - ответ 100%.

О работе:

Выполняю работу качественно и в срок - до полного соответствия с ожидаемым результатом.

Немного о себе:

Сроки не нарушаю. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Цены и сроки предлагаю реальные.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

О взаимоотношениях:

При необходимости всегда иду на встречу заказчику и продолжаю помогать после сдачи проекта.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

• WebMoney (WMZ, WMR, WMU).

• Карта Приватбанка (гривны).

• На сервис.