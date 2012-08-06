E-mail: [email protected]
Skype: se0maks0x (пока только переписка)
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов.
Навыки:
- HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL .
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Opera 10+, Safari 3+, Google Chrome.
- Комментарии.
- Доработка существующего проекта при наличии подробного и грамотно составленного технического задания.
На письма, написанные на почту - ответ 100%.
О работе:
Выполняю работу качественно и в срок - до полного соответствия с ожидаемым результатом.
Немного о себе:
Сроки не нарушаю. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи. Цены и сроки предлагаю реальные.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
О взаимоотношениях:
При необходимости всегда иду на встречу заказчику и продолжаю помогать после сдачи проекта.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
• WebMoney (WMZ, WMR, WMU).
• Карта Приватбанка (гривны).
• На сервис.