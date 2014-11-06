Разработка дизайн-макетов книжных изданий, календарей, буклетов, этикеток, prepress (допечатная) подготовка, фотосъёмка,
в том числе предметная, портретная,производственная.
Есть свой студийный свет, экраны, фоны, лайткуб, автомобиль.
Все работы представленные в портфолио, включая визитки, выполнены на отснятом мной
фотоматериале.
Разработка и прототипирование интерфейсов для desktop приложений, аналитика.
Подготовка презентаций.
Опыт работы:
Декабрь 2009 — Июнь 2014 4 года 7 месяцев
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ИНФОРМАТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ
Москва
GUI designer (разработчик программных интерфейсов)
Разработка:
· программных интерфейсов в среде WPF для desktop приложений;
· разработка прототипов программных продуктов ;
· разработка презентаций
Февраль 2007 — Сентябрь 2009 2 года 8 месяцев
Компания "ДИЗАЙН ТРОПИК"
Москва, design-tropic.ru
Дизайнер-фотограф
Разработка дизайн-макета, верстка, допечатная подготовка изданий: каталоги, буклеты,
листовки, стенды, рекламные материалы
Фотосъёмка: портретная, предметная, производственная, портфолио
февраль 2001 — Октябрь 2006
Частный предприниматель, фриланс, г. Тверь
Разработка дизайн-макета, верстка, допечатная подготовка изданий: каталоги, буклеты,
листовки, стенды, рекламные материалы
Фотосъёмка: портретная, предметная, производственная, портфолио
Август 1994 — Октябрь 1999 5 лет 3 месяца
СКТБ (специальное конструкторско-технологическое бюро) НПО "Мезон"
Молдавия, Кишинёв
Инженер-конструктор
Разработка топологии и технологическое сопровождение производства бескорпусных микросхем,
микросборок
Высшее образование
МГПУ (московский государственный университет печати)
технологический, диплом
Ключевые навыки
- Photoshop,
- Illustrator,
- InDesign,
- Expression Blend,
- WPF,
- Silverlight
Портфолио
- Визитки, фирменный бланк, ручки, планинг, блокнот308 просмотров