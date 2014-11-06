Разработка дизайн-макета, допечатная подготовка, prepress, фотосъёмка

Разработка дизайн-макетов книжных изданий, календарей, буклетов, этикеток, prepress (допечатная) подготовка, фотосъёмка,

в том числе предметная, портретная,производственная.

Есть свой студийный свет, экраны, фоны, лайткуб, автомобиль.

Все работы представленные в портфолио, включая визитки, выполнены на отснятом мной

фотоматериале.

Разработка и прототипирование интерфейсов для desktop приложений, аналитика.

Подготовка презентаций.

Опыт работы:

Декабрь 2009 — Июнь 2014 ﻿4 года 7 месяцев

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ИНФОРМАТИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ

Москва

GUI designer (разработчик программных интерфейсов)

Разработка:

· программных интерфейсов в среде WPF для desktop приложений;

· разработка прототипов программных продуктов ;

· разработка презентаций

Февраль 2007 — Сентябрь 2009 ﻿2 года 8 месяцев

Компания "ДИЗАЙН ТРОПИК"

Москва, design-tropic.ru

Дизайнер-фотограф

Разработка дизайн-макета, верстка, допечатная подготовка изданий: каталоги, буклеты,

листовки, стенды, рекламные материалы

Фотосъёмка: портретная, предметная, производственная, портфолио

февраль 2001 — Октябрь 2006

Частный предприниматель, фриланс, г. Тверь

Разработка дизайн-макета, верстка, допечатная подготовка изданий: каталоги, буклеты,

листовки, стенды, рекламные материалы

Фотосъёмка: портретная, предметная, производственная, портфолио

Август 1994 — Октябрь 1999 ﻿5 лет 3 месяца

СКТБ (специальное конструкторско-технологическое бюро) НПО "Мезон"

Молдавия, Кишинёв

Инженер-конструктор

Разработка топологии и технологическое сопровождение производства бескорпусных микросхем,

микросборок

Высшее образование

МГПУ (московский государственный университет печати)

технологический, диплом

Ключевые навыки

Photoshop,

Illustrator,

InDesign,

Expression Blend,

WPF,

Silverlight

фотосъемка