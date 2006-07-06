Добрый день! Необходимы услуги по ведению групп в социальных сетях для компании тематика детские клубы, праздники, обучение, подготовка к школе и тп. Есть сайт и зачатки групп в социалках. Требуется ведение групп: - Вконтакте - FB - Одноклассники - Твиттер в идеале ещё ...
Оптимизация и продвижение крупных сайтов и интернет-магазинов.
Профессионально и качественно в любых тематиках. Бюджеты от 30000 рублей.
Стабильный онлайн по рабочим дням и полноценная отчетность по проекту.
Более 200 проектов по продвижению и интернет-рекламе с 2002 года.
- Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Для сайта на Drupal заменить статичный банер в шапке на слайдер. По функционалу: перелистывание картинок, ссылка с картинки на соответствующую страницу, добавление/редактирование картинок и ссылок из админки. Вобщем, самое основное, можно скрипт попроще без наворотов. Жду предложений ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходима пачка рерайтов туристической тематики, направление Китай: отдых, туры, города и тп. От вас опыт написания туристических текстов, примеры работ. Интересуют стоимость копирайта и стоимость рерайта с самостоятельным поиском исходника по теме. Объем статей 2,5–3к знаков.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть картинка в шапку сайта. Необходимо улучшить ее качество и четкость, отрисовать/удалить некоторые элементы и тп. Картинку можно посмотреть во вложении, есть .jpg исходник в чуть лучшем качестве. Нужна примерная оценка по стоимости. Для связи предпочтительно скайп.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходима пачка рерайтов футбольной тематики про наши и зарубежные футбольные клубы. Необходимо разбираться в тематике, владеть терминами и тп. Поиск материалов самостоятельно. Объем 2,5-3к знаков. Жду предложений по стоимости и примеров работ/сайтов, для которых писали.Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Поиск сайтов, обмен ссылками, регистрация в каталогах. Оплата 0.4$ за установленную ссылку.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад