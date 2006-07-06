Есть картинка в шапку сайта. Необходимо улучшить ее качество и четкость, отрисовать/удалить некоторые элементы и тп. Картинку можно посмотреть во вложении, есть .jpg исходник в чуть лучшем качестве. Нужна примерная оценка по стоимости. Для связи предпочтительно скайп.