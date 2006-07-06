sealord

Сергей Якубовский sealord

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Оптимизация сайтов. Опыт работы с крупными порталами. Отчетность.

Оптимизация и продвижение крупных сайтов и интернет-магазинов.

Профессионально и качественно в любых тематиках. Бюджеты от 30000 рублей.

Стабильный онлайн по рабочим дням и полноценная отчетность по проекту.

Более 200 проектов по продвижению и интернет-рекламе с 2002 года.

  • Исполнитель для работы с аккаунтами в соц. сетях

    Добрый день! Необходимы услуги по ведению групп в социальных сетях для компании тематика детские клубы, праздники, обучение, подготовка к школе и тп. Есть сайт и зачатки групп в социалках. Требуется ведение групп: - Вконтакте - FB - Одноклассники - Твиттер в идеале ещё ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слайдер на Drupal 7

    Для сайта на Drupal заменить статичный банер в шапке на слайдер. По функционалу: перелистывание картинок, ссылка с картинки на соответствующую страницу, добавление/редактирование картинок и ссылок из админки. Вобщем, самое основное, можно скрипт попроще без наворотов. Жду предложений ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты по туризму

    Добрый день! Необходима пачка рерайтов туристической тематики, направление Китай: отдых, туры, города и тп. От вас опыт написания туристических текстов, примеры работ. Интересуют стоимость копирайта и стоимость рерайта с самостоятельным поиском исходника по теме. Объем статей 2,5–3к знаков.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать картинку

    Есть картинка в шапку сайта. Необходимо улучшить ее качество и четкость, отрисовать/удалить некоторые элементы и тп. Картинку можно посмотреть во вложении, есть .jpg исходник в чуть лучшем качестве. Нужна примерная оценка по стоимости. Для связи предпочтительно скайп.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Футбольные рерайты

    $500

    Необходима пачка рерайтов футбольной тематики про наши и зарубежные футбольные клубы. Необходимо разбираться в тематике, владеть терминами и тп. Поиск материалов самостоятельно. Объем 2,5-3к знаков. Жду предложений по стоимости и примеров работ/сайтов, для которых писали.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад