Ищем готовое решение для создания социально сети на кулинарную тематику. Рассмотрим любые предложения при личном общении:
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Усановка временирезерва товара Оплата Qiwiваучеры Оплата Bitcoin([b]Сделать консуль в админке)[/b] Оплата яндексденьги Статистика продаж Информация о всехпроданных товарах Создание новыхкнопок в телеграм боте с произвольным названием и содержанием. (к примеру: "Прайс,Контакты,Правила") Добавить 2счетчика общего прихода денег с возможностью сброса до 0 и без ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Организация личного кабинета клиента, где он может купить наши предложения, воспользоваться ими и посмотреть отчеты об использовании продуктов и взаиморасчеты. Основной нашей разработкой на сегодняшний день является глобальная база товаров, под названием проект Штрихкод. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15pRlqc88pnTH6NDm8Hb-Wyg9vV5q3B-pJmSvI4cWrv8/edit#gid=0Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать техническое задание для онлайн-кассы на платформах: IPAD & Iphone IOS,Tablet & Mobile Android & Web. Оно должно включать наличный расчет и прием банковских карт, онлайн-статистика с доступ к продажам предприятия из любой точки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад