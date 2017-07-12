sear1908

Сергей Артемов sear1908

 
27 летУкраина/Луганск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP специалист для наисания бота в Telegram

    Усановка временирезерва товара   Оплата Qiwiваучеры Оплата Bitcoin([b]Сделать консуль в админке)[/b] Оплата яндексденьги Статистика продаж Информация о всехпроданных товарах Создание новыхкнопок в телеграм боте с произвольным названием и содержанием. (к примеру: "Прайс,Контакты,Правила") Добавить 2счетчика общего прихода денег с возможностью сброса до 0 и без ...

    PHPТелеграм бот
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Yii админка с 1С

    Организация личного кабинета клиента, где он может купить наши предложения, воспользоваться ими и посмотреть отчеты об использовании продуктов и взаиморасчеты. Основной нашей разработкой на сегодняшний день является глобальная база товаров, под названием проект Штрихкод. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15pRlqc88pnTH6NDm8Hb-Wyg9vV5q3B-pJmSvI4cWrv8/edit#gid=0

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание Технического Задания для POS Кассы

    Необходимо написать техническое задание для онлайн-кассы на платформах: IPAD &amp; Iphone IOS,Tablet &amp; Mobile Android &amp; Web. Оно должно включать наличный расчет и прием банковских карт, онлайн-статистика с доступ к продажам предприятия из любой точки ...

    AndroidiOS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад