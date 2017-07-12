Организация личного кабинета клиента, где он может купить наши предложения, воспользоваться ими и посмотреть отчеты об использовании продуктов и взаиморасчеты. Основной нашей разработкой на сегодняшний день является глобальная база товаров, под названием проект Штрихкод. https://docs.google.com/spreadsheets/d/15pRlqc88pnTH6NDm8Hb-Wyg9vV5q3B-pJmSvI4cWrv8/edit#gid=0