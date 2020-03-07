Здравствуйте, меня зовут Настя!
Я создам продающий визуал для вас или вашей компании🔥
В мой функционал входит:
- Оформление социальных сетей (Instagram, VK)
- Создание рекламных макетов и креативов (в том числе в видео формате)
- Пдф-материалы (презентации, чек-листы, гайды, треккеры и т.д.)
- Полиграфия
- Оформление сайтов (баннера, иконки, отрисовка элементов)
- 3d моделирование- визуализация продуктов
- Видео монтаж
Качественный дизайн, индивидуальный поход к каждому клиенту.
Выполню практически любую задачу по редактированию фотографий. Создам красивое приглашение на свадьбу, визитку, упаковку вашей продукции и т.д.
- Adobe Photoshop
- Illustrator
- Lightroom
Видео: монтаж, цветокоррекция, работа со звуком, слайд-шоу, титры.
- Adobe Premier Pro
- Adobe After Effects
- Vegas Pro
Выполню рабочие/учебные чертежи любой сложности.
- AutoCAD
- PowerPoint, Exel, Word.
3-d моделирование и визуализация:
- 3d max + Vray
- SketchUp