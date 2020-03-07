Cоздам продающий визуал для вас или вашей компании

Здравствуйте, меня зовут Настя!

Я создам продающий визуал для вас или вашей компании🔥

В мой функционал входит:

- Оформление социальных сетей (Instagram, VK)

- Создание рекламных макетов и креативов (в том числе в видео формате)

- Пдф-материалы (презентации, чек-листы, гайды, треккеры и т.д.)

- Полиграфия

- Оформление сайтов (баннера, иконки, отрисовка элементов)

- 3d моделирование- визуализация продуктов

- Видео монтаж

Качественный дизайн, индивидуальный поход к каждому клиенту.

Выполню практически любую задачу по редактированию фотографий. Создам красивое приглашение на свадьбу, визитку, упаковку вашей продукции и т.д.

- Adobe Photoshop

- Illustrator

- Lightroom

Видео: монтаж, цветокоррекция, работа со звуком, слайд-шоу, титры.

- Adobe Premier Pro

- Adobe After Effects

- Vegas Pro

Выполню рабочие/учебные чертежи любой сложности.

- AutoCAD

- PowerPoint, Exel, Word.

3-d моделирование и визуализация:

- 3d max + Vray

- SketchUp