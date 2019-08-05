Мой взгляд на ваше видео . Монтаж видеороликов различных сфер по доступным ценам.

Привет всем !

Меня зовут Айбяниз ,я из Азербайджана , живу в городе Баку . Опыт работы в сфере видеомонтажа составляет около 10 лет. В данный момент работаю на местном телевидении по своей специальности . Имею знания программ :

Adobe Premier Pro

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Цены услуг самые доступные .

Оплату принимаем Посредством :

Webmoney : WMR — КОШЕЛЁК R593759835209

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Yandex Деньги : 410013665918263

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