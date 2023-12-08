Контекстная реклама, Интернет маркетолог, SEM, SEA.

Опыт в сфере более 2 лет. Не распыляюсь на большое количество проектов, что позволяет мне работать не по "шаблону", а индивидуально с каждым клиентом.

Веду разнонаправленные проекты с бюджетами от 100 000 до 20 000 000 руб. в месяц. Регулярно провожу встречи (оффлайн и онлайн) с представителями Яндекса, что позволяет мне быть в курсе всех изменений в алгоритмах Директа.

Выстраиваю качественную систему генерации клиентов. Работаю со сквозной аналитикой.

Создаю рекламные аккаунты с нуля или оптимизирую и исправляю ошибки за предыдущими исполнителями.

Приоритет: долгосрочное сотрудничество.