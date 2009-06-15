sector1985

Не выполнил свои обязательства. Данный Исполнитель вобще не чё не знает про Тиц и PR Говорил что будет поднимать статьями, заказал , оплатил через СБС 120$ . за первый месяц. Вот прошёл месяц. Результата 0. тиц опустился до 20. В ходе разговора (Уже после заказа и оплаты) он как задал такой вопрос "Если я подними RP до 40" ................. . Потом сказал что уже прогнал по Базе Блогов и форумам. Ну вот как он собрался наращивать Тиц и пр . Кокда XSS мёртв. А PR можно поднять ток до 10. После каждого апа мониторил бэк линки. новых так и не нашёл . Исполнитель игнорирует все мои сообщения. В аське вообще игнор поставил. Вернул мне 90$ из 120 . Я завершил 1й платёж. на 15$ Он как бы за идею по снятию фильтров гуглом. Остался ещё один. Прошу вернуть оставшуюся часть денег в размере 15$ .