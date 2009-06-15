sector1985

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Отзывы заказчиков
$75
0 баллов
15 лет назад
Взялся поднять ТИЦ сайта, за 25 дней на сайт не появилось ни одной новой ссылки, на связь не выходит - прячется. Не рекомендую доверять какие-либо задания этому парню. Человек не серьезный.
$15
0 баллов
15 лет назад
Не выполнил свои обязательства. Данный Исполнитель вобще не чё не знает про Тиц и PR Говорил что будет поднимать статьями, заказал , оплатил через СБС 120$ . за первый месяц. Вот прошёл месяц. Результата 0. тиц опустился до 20. В ходе разговора (Уже после заказа и оплаты) он как задал такой вопрос "Если я подними RP до 40" ................. . Потом сказал что уже прогнал по Базе Блогов и форумам. Ну вот как он собрался наращивать Тиц и пр . Кокда XSS мёртв. А PR можно поднять ток до 10. После каждого апа мониторил бэк линки. новых так и не нашёл . Исполнитель игнорирует все мои сообщения. В аське вообще игнор поставил. Вернул мне 90$ из 120 . Я завершил 1й платёж. на 15$ Он как бы за идею по снятию фильтров гуглом. Остался ещё один. Прошу вернуть оставшуюся часть денег в размере 15$ .
Ответный отзыв
Ставлю ответ на ваш минус. Вы просили поднять ТиЦ и PR? ТиЦ стал 20, PR остался на прежнем уровне,в чем проблема? прошу подтвердить завершение платежа. Читайте внимательно договор,уважаемый Василий. Буду просить администрацию удалить минус.