Профессиональный фотограф и ретушер

Здравствуйте! Мы - семейная пара фотографов/ретушеров. Нас зовут Валентин и Валентина. Мы уже 6

лет занимаемся цифровой фотографией (до этого 4 года снимали на пленку).

У нас есть для Васуникальное предложение!

Если Вы будетеработать с нами, то мы гарантируем:

- высочайшеекачество и соответствие именно Вашим требованиям

- экономия Ваших денег (вы платите только за ту степень ретуши, которая Вам реально

необходима ,не переплачивая за ненужные Вам детали и человекочасы)

- увеличиваем ваш доход, ведь качественная визуализация продукта - один из ключевых

факторов успеха

- экономим Ваше время и нервы, так как мы сумели автоматизировать много наших техник

Итак, в чем же уникальность нашего предложения?

Мы используем самые современные и инновационные методы обработки, в том числе

собственные уникальные методики, которые обеспечивают максимальное качество при

оптимальных затратах времени, а время, как известно, это деньги.

Если конкретно, то Вы можете сами выбрать только те опции, которые Вам необходимы, в

той или иной степени, и мы с Вами сможем определить наиболее выгодное для Вас

ценовое предложение.

Если есть вопросы, все решаемо с помощью диалога. Поможем выбрать именно то, что Вам нужно.