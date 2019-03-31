sector71

Валентин Кошутин sector71

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный фотограф и ретушер

Здравствуйте! Мы - семейная пара фотографов/ретушеров. Нас зовут Валентин и Валентина. Мы уже 6

лет занимаемся цифровой фотографией (до этого 4 года снимали на пленку). 

У нас есть для Васуникальное предложение!

 

Если Вы будетеработать с нами, то мы гарантируем:

 - высочайшеекачество и соответствие именно Вашим требованиям

 - экономия Ваших денег (вы платите только за ту степень ретуши, которая Вам реально 

необходима ,не переплачивая за ненужные Вам детали и человекочасы)

 - увеличиваем ваш доход, ведь качественная визуализация продукта - один из ключевых

факторов  успеха

 - экономим Ваше время и нервы, так как мы сумели автоматизировать много наших техник

 

            Итак, в чем же уникальность нашего предложения?

 

   Мы используем самые современные и инновационные методы обработки, в том числе

собственные уникальные методики, которые обеспечивают максимальное качество при

оптимальных затратах времени, а время, как известно, это деньги.

   Если конкретно, то Вы можете сами выбрать только те опции, которые Вам необходимы, в

той или иной степени, и мы с Вами сможем определить наиболее выгодное для Вас

ценовое предложение.

   Если есть вопросы, все решаемо с помощью диалога. Поможем выбрать именно то, что Вам нужно.