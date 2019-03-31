Здравствуйте! Мы - семейная пара фотографов/ретушеров. Нас зовут Валентин и Валентина. Мы уже 6
лет занимаемся цифровой фотографией (до этого 4 года снимали на пленку).
У нас есть для Васуникальное предложение!
Если Вы будетеработать с нами, то мы гарантируем:
- высочайшеекачество и соответствие именно Вашим требованиям
- экономия Ваших денег (вы платите только за ту степень ретуши, которая Вам реально
необходима ,не переплачивая за ненужные Вам детали и человекочасы)
- увеличиваем ваш доход, ведь качественная визуализация продукта - один из ключевых
факторов успеха
- экономим Ваше время и нервы, так как мы сумели автоматизировать много наших техник
Итак, в чем же уникальность нашего предложения?
Мы используем самые современные и инновационные методы обработки, в том числе
собственные уникальные методики, которые обеспечивают максимальное качество при
оптимальных затратах времени, а время, как известно, это деньги.
Если конкретно, то Вы можете сами выбрать только те опции, которые Вам необходимы, в
той или иной степени, и мы с Вами сможем определить наиболее выгодное для Вас
ценовое предложение.
Если есть вопросы, все решаемо с помощью диалога. Поможем выбрать именно то, что Вам нужно.