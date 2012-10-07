securidesign

Сергей securidesign

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Защищенная полиграфия

Защищенная полиграфия.

Гильош дизайн бланков сертификата, диплома, свидетельства и т.д. Подготовка макетов к печати на цифровой машине или офсете. Отрисовка в векторе графических объектов.

Портфолио