Защищенная полиграфия
Защищенная полиграфия.
Гильош дизайн бланков сертификата, диплома, свидетельства и т.д. Подготовка макетов к печати на цифровой машине или офсете. Отрисовка в векторе графических объектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Бланк простого векселя1107 просмотров
- Бланк сертификата2918 просмотров
- Бланк диплома462 просмотра
- Бланк сертификата303 просмотра
- Бланк сертификата297 просмотров
- Бланк сертификата1639 просмотров
- Бланк диплома1294 просмотра
- Гравюра "Христос"326 просмотров
- Гильош розетка1182 просмотра