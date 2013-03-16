security-guru

Юрий Безопасник security-guru

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Информационная безопасность - мой конек!

Люблю сложные и нестандартные задачи.

Клиента не бросаю даже если выявляются непредвиденные сложности.

Услуги:

- Аудит безопасности сайтов/приложений/сетей/вычислительных комплексов.

- Разбор инцидентов, computer forensics.

- Оптимизация web-сервисов.

- Безопасный хостинг

Системное администрирование
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