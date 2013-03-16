Информационная безопасность - мой конек!

Люблю сложные и нестандартные задачи.

Клиента не бросаю даже если выявляются непредвиденные сложности.

Услуги:

- Аудит безопасности сайтов/приложений/сетей/вычислительных комплексов.

- Разбор инцидентов, computer forensics.

- Оптимизация web-сервисов.

- Безопасный хостинг