Технологический стек: laravel (php), vue js, posgresql Нужно внести небольшие правки в сайт job.kazangmu.ru, которые описаны в файле.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Илья! Есть сайт https://job.kazangmu.ru/ Нужно внести некоторые технические изменения. Сайт реализован на фреймворке Laravel (язык Php) как MVCВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Сделать рассылку (примерно 1000) пользователям через мессенджер WhatsAppСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание интернет-магазина под ключ в соответствии техническим заданием (см. вложение). Шаблон: http://www.templatemonsterpreview.com/ru/77378.html Также необходима интеграция с 1С и YandexMarketСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать шаблон для CMS Joomla 3.9.2 Что предоставляю: 1. Дизайн в формате psd 2. Bootsratp верстку От подрядчика: Адекватные сроки и цена Заключение договора ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется дизайн сайта. Нужно сверстать шаблон для joomla 2.5. Только одна страница! Имеется psd-файл, а также готовые экспортированные картинки и шрифты. Позиции модулей должны иметь такое же название как в шаблоне yootheme_revista (движок ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Требуется создать шаблон дизайна landing page для продажи щепы. Пример, http://hobbi-company.ru/shepa/. Что нравится в примере: цвета, лаконичность, ясность действий. Шрифты можно крупнее. Верх страницы: картинка щепы (чтобы было понятно) и заголовок. Меню и телефон для ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн сайта медицинского образовательного учреждения Отрисовать главную страницу Внутренюю страницу и несколько баннеров Есть разработанный логотип и основа фирменного стиляДизайн сайтов51 заявкаЗакрыт10 лет назад