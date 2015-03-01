Имеется дизайн сайта. Нужно сверстать шаблон для joomla 2.5. Только одна страница! Имеется psd-файл, а также готовые экспортированные картинки и шрифты. Позиции модулей должны иметь такое же название как в шаблоне yootheme_revista (движок ...