sedovlast

Зафарулло sedovlast

 
51 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3D. Adobe After Effects. Adobe Photoshop. Adobe Premiere Pro. DaVinci Resolve. Houdini

Услуги.

Видео*

Профессиональная видеосъемка

Видеосъемка концертов,

Видеосъемка,монтаж телевизионных программ,

Корпоративные видео

Корпоративные фильмы

Индустриальные фильмы 

документальных фильмы,

полнометражные худ.фильмы

Рекламные ролики

Видео-презентации

Анимация

Монтаж и работы с видео

Оцефровка и реставрация,цвето-коррекция.

ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА,

ПРЕЗЕНТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ,

РЕЛАМНОГО И ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА,

КОРПОРАТИВНОГО, РЕКЛАМНОГО ФИЛЬМА О КОМПАНИИ,

ФИЛЬМА УЧЕБНОГО, РЕКЛАМНОГО, ДОКУМЕНТАЛЬНОГО, КОРПОРАТИВНОГО,

РОЛИКОВ ДЛЯ ВЫСТАВОК,

СЛАЙДШОУ ПОД МУЗЫКУ ...

Фото*

Индустриальное фото

Рекламное фото

Предметное фото

Съемка мероприятий

3D*

3D-моделлинг и визуализация

визуализация 3D-пространств и созданию 3D-моделей

Создание видеозаставок с использованием 3D графики

Создание 3D анимации

Создание видеозаставок с использованием 3D графики

Дизайн*

наружной рекламы; 

билбордов, сити-форматов, нестандартной рекламы, 

брэндмауэров,световых коробов, 

объемных букв, маркиз, штендеров

оформление транспорта и остановок;

сувенирной продукции,выставочных конструкций, BTL-акции, 

брэндинг, маркетинг, промо акции, упаковка товара, этикетки, 

медиапланирование, мониторинг, создание сайтов, 

рекламных баннеров, web-дизайн, дизайн рекламной, полиграфической продукции.

Разработка: маркетинговых стратегий,

логотипа, фирменного стиля, упаковки, графический дизайн.

Введение корпоративных страниц в социальных сетях.