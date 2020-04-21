Услуги.
Видео*
Профессиональная видеосъемка
Видеосъемка концертов,
Видеосъемка,монтаж телевизионных программ,
Корпоративные видео
Корпоративные фильмы
Индустриальные фильмы
документальных фильмы,
полнометражные худ.фильмы
Рекламные ролики
Видео-презентации
Анимация
Монтаж и работы с видео
Оцефровка и реставрация,цвето-коррекция.
ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА,
ПРЕЗЕНТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ,
РЕЛАМНОГО И ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА,
КОРПОРАТИВНОГО, РЕКЛАМНОГО ФИЛЬМА О КОМПАНИИ,
ФИЛЬМА УЧЕБНОГО, РЕКЛАМНОГО, ДОКУМЕНТАЛЬНОГО, КОРПОРАТИВНОГО,
РОЛИКОВ ДЛЯ ВЫСТАВОК,
СЛАЙДШОУ ПОД МУЗЫКУ ...
Фото*
Индустриальное фото
Рекламное фото
Предметное фото
Съемка мероприятий
3D*
3D-моделлинг и визуализация
визуализация 3D-пространств и созданию 3D-моделей
Создание видеозаставок с использованием 3D графики
Создание 3D анимации
Создание видеозаставок с использованием 3D графики
Дизайн*
наружной рекламы;
билбордов, сити-форматов, нестандартной рекламы,
брэндмауэров,световых коробов,
объемных букв, маркиз, штендеров
оформление транспорта и остановок;
сувенирной продукции,выставочных конструкций, BTL-акции,
брэндинг, маркетинг, промо акции, упаковка товара, этикетки,
медиапланирование, мониторинг, создание сайтов,
рекламных баннеров, web-дизайн, дизайн рекламной, полиграфической продукции.
Разработка: маркетинговых стратегий,
логотипа, фирменного стиля, упаковки, графический дизайн.
Введение корпоративных страниц в социальных сетях.