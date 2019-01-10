sedoy113

Станислав sedoy113

 
44 годаРоссия/Ногинск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная разработка сайтов

Что использую в работе:

  • Для разметки страницы - HTML5, CSS3, Sass, Pug, Gulp
  • Для программирования - JavaScript, JQuery, Node.js, Ajax, PHP
  • Для управления контентом - WordPress
  • Адаптивная и резиновая верстка

Результат работы:

По окончании работы над версткой и программированием Вы получает продукт высокого качества, который в дальнейшем легко масштабируется в любом направлении. Код будет прокомментированный, для удобства работы с ним в дальнейшем. Иконки будут сделаны спрайтами, все файлы будут сжаты для быстрой загрузки сайта. В результате Вы получите показатели на google pagespeed примерно 95+/100! 

Гарантии на работу:

  • Быстрый ответ на все вопросы и сообщения
  • Индивидуальный подход к работе над каждым проектом
  • Работа будет выполнена в заданные сроки без никаких отговорок, это для меня закон!
  • Дальнейшее техническое обслуживание сайта

Порядок работы:

  • Обговариваем технические моменты разработки, определяемся с бюджетом и сроками
  • Дальше идет один из вариантов оплаты: 50% предоплаты или безопасная сделка
  • После выполнения работы я сдаю на проверку на своем сервере, и мы проводим тестирование. При необходимости делаю правки для доведения работы к идеальному виду
  • После проводиться вся остальная оплата за проект и Вы получает архив со всеми исходными файлами

Контакты:

PHPJavascriptWordPressHTMLjQueryAjaxSASSGulpNode.js