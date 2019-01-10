Профессиональная разработка сайтов

Что использую в работе:

Для разметки страницы - HTML5, CSS3, Sass, Pug, Gulp

Для программирования - JavaScript, JQuery, Node.js, Ajax, PHP

Для управления контентом - WordPress

Адаптивная и резиновая верстка

Результат работы:

По окончании работы над версткой и программированием Вы получает продукт высокого качества, который в дальнейшем легко масштабируется в любом направлении. Код будет прокомментированный, для удобства работы с ним в дальнейшем. Иконки будут сделаны спрайтами, все файлы будут сжаты для быстрой загрузки сайта. В результате Вы получите показатели на google pagespeed примерно 95+/100!

Гарантии на работу:

Быстрый ответ на все вопросы и сообщения

Индивидуальный подход к работе над каждым проектом

Работа будет выполнена в заданные сроки без никаких отговорок, это для меня закон!

Дальнейшее техническое обслуживание сайта

Порядок работы:

Обговариваем технические моменты разработки, определяемся с бюджетом и сроками

Дальше идет один из вариантов оплаты: 50% предоплаты или безопасная сделка

После выполнения работы я сдаю на проверку на своем сервере, и мы проводим тестирование. При необходимости делаю правки для доведения работы к идеальному виду

После проводиться вся остальная оплата за проект и Вы получает архив со всеми исходными файлами

Контакты: