Профессиональная разработка сайтов
Что использую в работе:
- Для разметки страницы - HTML5, CSS3, Sass, Pug, Gulp
- Для программирования - JavaScript, JQuery, Node.js, Ajax, PHP
- Для управления контентом - WordPress
- Адаптивная и резиновая верстка
Результат работы:
По окончании работы над версткой и программированием Вы получает продукт высокого качества, который в дальнейшем легко масштабируется в любом направлении. Код будет прокомментированный, для удобства работы с ним в дальнейшем. Иконки будут сделаны спрайтами, все файлы будут сжаты для быстрой загрузки сайта. В результате Вы получите показатели на google pagespeed примерно 95+/100!
Гарантии на работу:
- Быстрый ответ на все вопросы и сообщения
- Индивидуальный подход к работе над каждым проектом
- Работа будет выполнена в заданные сроки без никаких отговорок, это для меня закон!
- Дальнейшее техническое обслуживание сайта
Порядок работы:
- Обговариваем технические моменты разработки, определяемся с бюджетом и сроками
- Дальше идет один из вариантов оплаты: 50% предоплаты или безопасная сделка
- После выполнения работы я сдаю на проверку на своем сервере, и мы проводим тестирование. При необходимости делаю правки для доведения работы к идеальному виду
- После проводиться вся остальная оплата за проект и Вы получает архив со всеми исходными файлами
Контакты:
- skype: sedoy113
- email: [email protected]
- Мой сайт портфолио: kurskov-sa.ru
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