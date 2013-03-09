seeree

Настасья seeree

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Копирайтинг, рерайтинг, контент любой сложности

Профессианальная работа с текстом и контентом. Большой опыт, индивидуальный подход, разумные цены.

- копирайтинг/нейминг

- написание статей, ведение новостной ленты

- наполнение сайтов

- оперативный рерайт

- постинг

- SEO-копирайтинг

- литературное редактирование и корректура

- курсовые и дипломные работы по гуманитарным специальностям

Профессиональный копирайтер с филологическим образованием и большим опытом работы!