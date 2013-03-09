Копирайтинг, рерайтинг, контент любой сложности
Профессианальная работа с текстом и контентом. Большой опыт, индивидуальный подход, разумные цены.
- копирайтинг/нейминг
- написание статей, ведение новостной ленты
- наполнение сайтов
- оперативный рерайт
- постинг
- SEO-копирайтинг
- литературное редактирование и корректура
- курсовые и дипломные работы по гуманитарным специальностям
Профессиональный копирайтер с филологическим образованием и большим опытом работы!
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