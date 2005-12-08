$500
Я даю файл PSD! Одна Страница главна + и внутренних по связке будет 5 или 6! нужно будет связать! короче нужен програмист ли человек который сможет и хочет мне помочь -это будет сайт ...
Настройка сервера/ПО19 заявок
Закрыт
18 лет назад
Я даю файл PSD! Одна Страница главна + и внутренних по связке будет 5 или 6! нужно будет связать! короче нужен програмист ли человек который сможет и хочет мне помочь -это будет сайт ...
Модули: Регистрация пользователя, управление Рассилка предложений Статистика Поиск по сайту поиск по разделу Предложения Опросы Полностью связать HTML сайт И написать к нему админку с возможнотью редактирования страниц и дабавления мета тегов
Предложения расматриваются после предоставления скринов к будущему сайту!