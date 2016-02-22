Видео дизайн. Видеограф-фотограф. Motion Graphics

Работа с фото и видео. Говорить о себе можно до бесконечности, но лаконичности в парой строк я не могу обойтись. Пусть меня узнают из общения.

ДЛЯ МАССОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - Если вам понравилась моя работа, я все сделал правильно. Если вам моя работа не понравилась, ну чтож! Я все равно все сделал правильно, просто вам не понравилась моя работа. Всем не угодить.