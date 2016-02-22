Видео дизайн. Видеограф-фотограф. Motion Graphics
Работа с фото и видео. Говорить о себе можно до бесконечности, но лаконичности в парой строк я не могу обойтись. Пусть меня узнают из общения.
ДЛЯ МАССОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - Если вам понравилась моя работа, я все сделал правильно. Если вам моя работа не понравилась, ну чтож! Я все равно все сделал правильно, просто вам не понравилась моя работа. Всем не угодить.
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Портфолио
- Все виды видео монтажа. от слайдов до 3д и кино.132 просмотра