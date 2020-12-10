Frontend & backend development
Опытный дипломированный веб-разработчик.
1. Создаю адаптивные веб-сайты, работающие на самых разных устройствах.
2. Разрабатываю динамические веб-приложения от отдельных страниц до полноценных интернет-магазинов.
3. Интегрирую сайты в системы управления контентом.
4. Поддерживаю и дорабатываю сайты.
5. Исправляю ошибки в вёрстке и скриптах.
Языки и технологии:
• HTML5
• CSS3
• JavaScript
• PHP
• MySQL
• jQuery
• AJAX
CMS/Frameworks:
• Laravel
• WordPress
• OpenCart
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