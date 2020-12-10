segakuz

Сергей segakuz

 
36 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend & backend development

Опытный дипломированный веб-разработчик.

1. Создаю адаптивные веб-сайты, работающие на самых разных устройствах.

2. Разрабатываю динамические веб-приложения от отдельных страниц до полноценных интернет-магазинов.

3. Интегрирую сайты в системы управления контентом.

4. Поддерживаю и дорабатываю сайты.

5. Исправляю ошибки в вёрстке и скриптах.

Языки и технологии:

• HTML5

• CSS3

• JavaScript

• PHP

• MySQL

• jQuery

• AJAX

CMS/Frameworks:

• Laravel

• WordPress

• OpenCart

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLjQueryAjax