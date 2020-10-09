Профессиональная озвучка книг, видео-роликов для

Профессиональная теле-ведущая, писатель, чтец. 20 лет стажа на телевидении. Автор и ведущая теле-проектов «Лабиринты истории», «Отдых наУРА», «Пара слов за…».Писатель. Мои книги «С утра послушай за Одессу», «С чужим лицом», «Дверь»Профессиональный гид по Лиссабону.Опыт работы экскурсий он-лайн 7 месяцев на Трипстере. В эфире работаю без перерывов на паузы от 1,5 до 2-х часов.Речь грамотная. Занимаюсь озвучиванием видео –роликов и ауди-книгами. Предлагаю себя, какпрофессионального чтеца книг,

видео-блогов, подкастов и YouTube-каналов.