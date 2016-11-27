seka666

Батраз seka666

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка логотипов, верстка сайтов

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

  • задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
  • ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

С моей стороны при реализации каждого проекта:

  • прорабатывается концепция текста;
  • применяется творческий подход;
  • задействуются опыт и профессионализм;
  • строго соблюдаются оговоренные сроки;
  • поддерживается постоянная связь с заказчиком;
  • осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.