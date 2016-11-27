Разработка логотипов, верстка сайтов
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- задействуются опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.
Действие аккаунта приостановлено!