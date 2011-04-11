sekretdostatka

Бизнес UWEB. Универсальная веб студия на дому.

Бизнес система "UWEB" создана в России и успешно работает более 4х лет. Участники системы - это молодые предприниматели нового формата. Это люди, которые зарабатывают себе стабильный доход за счет собственного труда, знаний и опыта.

Вложения в организацию и развитие интернет - бизнеса "UWEB" минизерны в сравнении с организацией традиционного бизнеса.

Достоинством UWEB является то, что она позволяет абсолютным новичкам и в предпринимательской деятельности, и в сайтостроении, за короткий срок получить необходимые знания и на профессиональном уровне оказывать веб-услуги (создание и продвижение сайтов и пр.).

SiteEdit - это популярный программный комплекс, позволяющий создавать сайты любой сложности и эффективно управлять ими. Если Вы "чайник", программа SiteEdit идеально подойдёт Вам, потому что возьмёт всю сложную работу на себя. Если Вы профессионал, программист или web-дизайнер, программа тоже Вам непременно подойдёт, потому что обладает всеми инструментами для творчества: встроенным графическим редактором, визуальной картой дизайна, инструментом для работы с CSS и HTML, а также функцией редактирования и создания авторских модулей.