selectkam

Камилла selectkam

 
26 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
год назад

- Участие в различных видах тестирования (smoke-тестирование, кроссбраузерное тестирование, регресс-тестирование и т.д.)

- Применение техник тест-дизайна (эквивалентное разбиение, граничные значения, pairwise и т.д.)

- Проведение API тестирования (Postman)

- Фиксирование багов и проведение ретеста

- Составление чек-листов, тест-кейсов и оформление баг-рапортов в Jira

- Оценка трудозатрат (структурная декомпозиция, процентное распределение и тд.)

- Составление отчёта о тестировании

-  Анализ требований

-  Работа с БД (MySQL)

-  Взаимодействие с командой разработки и менеджмента

MySQL