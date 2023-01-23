- Участие в различных видах тестирования (smoke-тестирование, кроссбраузерное тестирование, регресс-тестирование и т.д.)
- Применение техник тест-дизайна (эквивалентное разбиение, граничные значения, pairwise и т.д.)
- Проведение API тестирования (Postman)
- Фиксирование багов и проведение ретеста
- Составление чек-листов, тест-кейсов и оформление баг-рапортов в Jira
- Оценка трудозатрат (структурная декомпозиция, процентное распределение и тд.)
- Составление отчёта о тестировании
- Анализ требований
- Работа с БД (MySQL)
- Взаимодействие с командой разработки и менеджмента
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