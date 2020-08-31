Графический дизайнер

Меня зовут Елена.Я графический дизайнер.

Делаю баннера для рекламы в социальных сетях, контекстной рекламы и на сайт. Занимаюсь оформлением страниц в Вконтакте, YouTube и Instagram. Делаю визитки, листовки, флаееры.

Когда создаю сайты и лендинги - думаю не только о красоте, но и о его удобстве для пользователя.

Создаю чатботов в ВК. Гарантирую роботу в срок и использование максимум знаний и навыков в создании дизайна.

📞 Контакты:

Телефон - 8 905 099 51 03

What's app - 8 905 099 51 03

Telegram - @selenachka