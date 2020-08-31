Графический дизайнер
Меня зовут Елена.Я графический дизайнер.
Делаю баннера для рекламы в социальных сетях, контекстной рекламы и на сайт. Занимаюсь оформлением страниц в Вконтакте, YouTube и Instagram. Делаю визитки, листовки, флаееры.
Когда создаю сайты и лендинги - думаю не только о красоте, но и о его удобстве для пользователя.
Создаю чатботов в ВК. Гарантирую роботу в срок и использование максимум знаний и навыков в создании дизайна.
📞 Контакты:
Телефон - 8 905 099 51 03
What's app - 8 905 099 51 03
Telegram - @selenachka
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление группы ВК38 просмотров
- Оформление группы ВК41 просмотр
- Оформление группы ВК30 просмотров
- Оформление группы ВК26 просмотров
- Оформление группы ВК37 просмотров
- Оформление группы ВК28 просмотров
- Оформление Инстаграм35 просмотров
- Оформление группы ВК76 просмотров
- Оформление группы ВК46 просмотров