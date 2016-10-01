Елена Степанова журналист и врач Вам в помощь

Люблю популяризировать различную информацию, в том числе научную, но не техническую. По специальности - я ветеринарный врач.

Высшее образование получила в Ленинградском ветеринароном институте в 1982 году, аспирантуру - в г. Ломоносов по специальности вирусология в 1992 году. По призванию - журналист, работаю в небольшой районной газете. наполняю контент экологического сайта http://ecolife-dubossary.ru/, а также местного городскогоhttp://www.dubossary.ru/index.php?default.0.100.

На добровольных началах занимаюсь экологией в составе общественной организации, которую сама и возглавляю. Поэтому могу писать на темы, касающиеся гражданского общества, третьего сектора, независимой и гражданской журналистики. На досуге пишу рассказы и сказки. http://www.dubossary.ru/download.php?view.2