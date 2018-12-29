Реклама

Меня зовут Серафима и я работаю в компании Saleset.Мы занимаемся маркетингом. Контекстная реклама,продвижение. Почта: [email protected] Яндекс Директ, Google Ads, РСЯ, КМС, VK, FB, Инстаграм. Приемлемые цены, отличный результат, большой опыт работы. У нас уже много случаев успешных рекламных кампаний, в том числе Эхо Москвы, Уралсиб Лизинг,салоны красоты и компании,продающие недвижимость. Работаем по договору. Предлагаем настройку(+аналитика). Бюджет рекламной кампании на ваше усмотрение. (от 10 т.р.) В дальнейшем сопровождение. Сократим расходы на вашу рекламную компанию,проанализируем и привлечем клиентов. Оперативно начнем работать.

Кратко, что мы предлагаем:

Google и Яндекс.

1. Сбор семантического ядра.

Через парсеры, кейколлектор и подобные, По конкурентам через advse.ru,например, или PPC-Helper

2. Сбор минус слов конкурентов, составление своих минус слов.

3. Составление креативов. а) По шаблону) б) Свой текстовый вариант в) текст вариант заказчика г) с вхождением запроса в заголовок объявления

4. Запуск Поиска, РСЯ , КМС , ремаркетинг/ретаргетинг.

5. Проработка аудиторий в Яндекс.Аудиториях

6. Сбор своей базы, загрузка в Аудитории, создание похожей аудитории, для запуска по ней КМС и РСЯ.

7. Аналитика

8. Подключение сторонних сервисов и инструментов, которые могут повысить продажи, например K-50 или Ягла.https://yagla.ru

VK

1. Настройка пикселя ВК

2. Установка пикселя на сайт

3. Установка отправки событий в пиксель ВК / счетчик TOP.mail

4. Передача расходов в аналитику

5. Разработка аудиторий / креативов по аналогии с ФБ. Широкие аудитории, узкие по интересам, похожие аудитории (лук-э-лайк) и ремаркетинг.

6. Запуск и отслеживание попадания в KPI по стомости лида.

7. Тестирование плейсментов и вариантов размещения (фото, мультиформат, видео и пр.)

8. Повторение с пункта 5 по 7.

Instagram + FB

1. Настройка бизнес-менеджера

2. Настройка пикселя ФБ

3. Настройка пикселя на сайте, отправка кастомных событий бронирования услуги (лид, покупка)

4. Настройка некастомных дублирующих событий

5. Отладка событий

6. Настройка передачи расходов по каналу в GAnalytics

7. Разработка стратегии захвата аудитории, подбор аудитории под продукт/услугу

8. Разработка оферов (4-5 шт.)

9. Разработка креативов под оферы (4-5 шт.)

10. Сбор аудиторий из вариантов тематик от ФБ (широкие - все М или Ж и пд., +узкие по тематикам/доходам/плейсментам)

11. Сбор ремаркетинг/ретаргетинг аудитории (был, но не купил и подобные)

12. Настройка лук-э-лайк аудиторий по лиду, по продаже, по взаимодействию со страницей ФБ и профилем инст, по просмотрам видео и пр.)

13. Запуск и отслеживание эффективности, выделение более продающих креативов / аудиторий / плейсментов и пр.

14. Тестирование плейсментов и вариантов размещения (фото, мультиформат, видео, сториз и пр.)

15. Повторение с пункта 8 по пункт 13.

Если Вас заинтересовало данное предложение,просьба написать на почту [email protected]

С уважением, Киселева Серафима