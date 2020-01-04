HTML-Developer
Верстка сайта любой сложности
Мои навыки :
✓ HTML • CSS
✓ SASS • SCSS
✓ SVG, Animations
✓ JavaScript • jQuery
✓ Bootstrap • MDB
✓ Any design (PSD • AI • Figma • Sketch) to HTML
✓ Git (GitHub)
✓ Responsive websites
✓ Pixel Perfect
✓ Gulp
Инструменты, которые я использую :
✓ Adobe Photoshop
✓ Adobe Illustrator
✓ Adobe
✓ Figma
✓ Zepline
✓ Sublime text
Ваш сайт будет отлично отображаться на ПК, телефоне, планшете и читалке.
Дружба с браузерами: Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 10+.
По поводу работы пишите мне :
Email: [email protected]
Skype: bravoarchi29
Telegram: https://t.me/selimon5630
Портфолио
- Https://selimon.github.io/selimon/index.html92 просмотра
- Https://smolenskymost.ru/90 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от 3 дней
#2186