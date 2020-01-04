selimon

Давид Кожокарь selimon

 
24 годаУкраина/Винница
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
HTML-Developer

Верстка сайта любой сложности 

Мои навыки : 

✓ HTML • CSS 

✓ SASS • SCSS 

✓ SVG, Animations 

✓ JavaScript • jQuery 

✓ Bootstrap • MDB 

✓ Any design (PSD • AI • Figma • Sketch) to HTML 

✓ Git (GitHub) 

✓ Responsive websites 

✓ Pixel Perfect 

✓ Gulp 

Инструменты, которые я использую : 

✓ Adobe Photoshop 

✓ Adobe Illustrator 

✓ Adobe 

✓ Figma 

✓ Zepline 

✓ Sublime text 

Ваш сайт будет отлично отображаться на ПК, телефоне, планшете и читалке. 

Дружба с браузерами: Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge, Internet Explorer 10+

По поводу работы пишите мне : 

Email[email protected] 

Skype: bravoarchi29 

Telegram: https://t.me/selimon5630

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