selivandr

Андрей Селиванов selivandr

 
NaN летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Иллюстрация или баннер на главную

    $100

    Для главной страницы www.extraparty.org нужен баннер или гиф-анимация. Нужно поместить в текстовый блок - просто разбавить текст (но по теме сайта). Размеры - особых претензий на количество килобайт нет, но не огромный. Размеры в пикселах ...

    Баннеры46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вёрстка макета

    Необходимо переверстать несложный макет. Собственно сайт уже работает - www.extraparty.org. Но очень медленно и некрасиво грузится. Оплата по факту.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад