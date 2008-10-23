На сайт www.extraparty.org нужно привлечь беларуских клиентов.
Поисковые системы (SEO)10 заявок
Закрыт
14 лет назад
На сайт www.extraparty.org нужно привлечь беларуских клиентов.
Для главной страницы www.extraparty.org нужен баннер или гиф-анимация. Нужно поместить в текстовый блок - просто разбавить текст (но по теме сайта). Размеры - особых претензий на количество килобайт нет, но не огромный. Размеры в пикселах ...
Необходимо переверстать несложный макет. Собственно сайт уже работает - www.extraparty.org. Но очень медленно и некрасиво грузится. Оплата по факту.