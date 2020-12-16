seliverstova1

Анастасия seliverstova1

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Резюме

 Основные и дополнительные навыки и интересы:

  • Владение Иллюстратор, Фотошоп, Maya autodesk
  • Знание английского – уровень выше среднего (разговорный, чтение, перевод).
  • ОпытныйпользовательПК(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power  Point,  Adobe Illustrator)
·      (навыки владения SPSS (компьютерная программадля статистической обработкиданных,)  Личные качества Владею навыками пользователя ПК, умею пользоваться платформами как инстраграм, вконтакте, умеюписать пресс- релиз, презентации в POWER POINT.Готова к любым изменениям, к развитию. Общительна, дружелюбна.  Хорошие аналитические способности,  пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.

Личные качества Владею навыками пользователя ПК, умею пользоваться платформами как инстраграм, вконтакте, умеюписать пресс- релиз, презентации в POWER POINT.Готова к любым изменениям, к развитию. Общительна, дружелюбна.  Хорошие аналитические способности,  пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.