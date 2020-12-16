seliverstova1

Резюме
Основные и дополнительные навыки и интересы:
- Владение Иллюстратор, Фотошоп, Maya autodesk
- Знание английского – уровень выше среднего (разговорный, чтение, перевод).
- ОпытныйпользовательПК(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Illustrator)
Личные качества Владею навыками пользователя ПК, умею пользоваться платформами как инстраграм, вконтакте, умеюписать пресс- релиз, презентации в POWER POINT.Готова к любым изменениям, к развитию. Общительна, дружелюбна. Хорошие аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.
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