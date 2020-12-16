seliverstova1

Резюме

Основные и дополнительные навыки и интересы:

Владение Иллюстратор, Фотошоп, Maya autodesk

Знание английского – уровень выше среднего (разговорный, чтение, перевод).

ОпытныйпользовательПК(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Illustrator)

· (навыки владения SPSS ( компьютерная программа для статистической обработки данных,)Владею навыками пользователя ПК, умею пользоваться платформами как инстраграм, вконтакте, умеюписать пресс- релиз, презентации в POWER POINT.Готова к любым изменениям, к развитию. Общительна, дружелюбна. Хорошие аналитические способностипунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.

Личные качества Владею навыками пользователя ПК, умею пользоваться платформами как инстраграм, вконтакте, умеюписать пресс- релиз, презентации в POWER POINT.Готова к любым изменениям, к развитию. Общительна, дружелюбна. Хорошие аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.