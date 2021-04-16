selyaninamasha

Хочу найти работу, чтобы самостоятельно оплачивать обучение. Я очень ответственная и коммуникабельная. Люблю саморазвиваться и готова учиться каждый день, чтобы моя работа становилась все лучше и лучше. 5 лет я занималась в театральной студии и продолжаю по сей день. Больше всего на свете обожаю читать. Самая любимая книга Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", а также мне очень близка книга Майкла Роуча "Сад небесной мудрости", где написаны различные притчи для бизнеса и жизни. Еще я увлекаюсь спортом, здоровым питание, уходом за волосами.