Необходимо реализовать мобильное приложение букмекерской конторы на iOS и Android. Условия и детали обсуждаются с заинтересованными исполнителями.
- Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен обычный баннер из 3 слайдов (размер 250x60). 1 - слайд Ремонт двигателя от 35 000 рублей 2 - слайд Шиномонтаж R16 от 1500 рублей + ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт на Worldpress. На нем установлен шаблонный дизайн. Нужно настроить шаблон, настроить двухязычное меню и сайт, залить тексты на русском и английском, (текстов по 8 штук для каждого языка). Немного отредактировал ТЗ ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сверстать 3 страницы используя фреймворк Boostrap 3. Сроки срочные. Картинки требуемого результата прилагаются. Жду ваших цен и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен логотип для единой фирмы компании - желательно чо-нить простое. Направление деятельности компании - спортивные ставки (букмекерство) и Forex (валютный рынок), обмен электронных денег. Нужен единый логотип - комбинация шрифта уже есть. Поэтому лого нужен ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт14 лет назад