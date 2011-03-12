sem-lev

Иванов sem-lev

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
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нет безопасных платежей

  • Нужен баннер

    Нужен обычный баннер из 3 слайдов (размер 250x60). 1 - слайд  Ремонт двигателя от 35 000 рублей 2 - слайд  Шиномонтаж R16 от 1500 рублей + ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Залить тексты и наполнить сайт на Вордпресс

    Есть сайт на Worldpress. На нем установлен шаблонный дизайн. Нужно настроить шаблон, настроить двухязычное меню и сайт, залить тексты на русском и английском, (текстов по 8 штук для каждого языка). Немного отредактировал ТЗ ...

    WordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сверстать 3 страницы

    Нужно сверстать 3 страницы используя фреймворк Boostrap 3. Сроки срочные. Картинки требуемого результата прилагаются. Жду ваших цен и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сделать логотип

    Нужен логотип для единой фирмы компании - желательно чо-нить простое. Направление деятельности компании - спортивные ставки (букмекерство) и Forex (валютный рынок), обмен электронных денег. Нужен единый логотип - комбинация шрифта уже есть. Поэтому лого нужен ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Leloo
44 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен баннер
Александр очень хороший заказчик, так как 1. предоставил детальное задание, 2. произвел оплату моментально, 3. работу принял очень быстро. Желаю развития вашему проекту!
Качественно и оперативно выполнена работа! Доволен на все 100%. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$84
10 баллов
10 лет назад
Нужно сверстать 3 страницы
Приятно было поработать! Обращайтесь еще! :)
Отличный исполнитель, рекомендую.
Ответный отзыв