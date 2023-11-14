Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я опытный копирайтер с акцентом на создании контента, который не только привлекает внимание, но и оставляет яркое впечатление.

Мои навыки включают:

Написание текстов: Опыт в написании статей о технологиях, здоровье и бизнесе.

Составление описаний карточек товаров: Создание контента, привлекающего внимание вашей аудитории на русском и английском языках.

Написание сценариев для видеороликов: Разработка креативных сценариев для Reels, сторис в Instagram, YouTube и других платформ с учетом трендов и интересов аудитории.

Создание заголовков: Формулирование привлекательных и запоминающихся заголовков для увеличения кликабельности контента.

Контент-планы для социальных сетей: Разработка стратегических контент-планов, учитывая особенности каждой социальной платформы.

Анализ целевой аудитории: Глубокий анализ потребностей и предпочтений целевой аудитории для более эффективного создания контента.

Презентации: Создание убедительных презентаций, наглядно и ясно представляющих информацию.

Структуры для лендингов: Написание структур для лендингов с максимизацией их конверсии и воздействия.

SEO-оптимизация текстов.

Точные переводы: С английского, украинского и иврита на русский и наоборот.

Перевод и траскрибация видео.

Подход к проектам с ограниченными сроками:

Нахожу баланс между эффективностью и качеством, систематизируя выполнение задач. Определяю ключевые задачи и сроки их выполнения в начале проекта. Тщательно планирую использование времени, обеспечивая завершение работы в срок и сохраняя внимание к деталям. Активно общаюсь с заказчиком для уточнения деталей и предотвращения недопониманий.

Программы и инструменты для работы с текстами:

Эффективно использую Microsoft Word и Google Docs, а также текстовые редакторы с функциональностью проверки грамматики и стиля, такие как Grammarly и другие. Для создания продающих заголовков успешно применяю инструменты, включая CoSchedule Headline Analyzer.

Личные качества:

Организованный, целеустремленный, ответственный, креативный, стремление к совершенству в любом проекте.

Образование и опыт:

Прошел несколько курсов по копирайтингу, углубив свои знания в области эффективного текстового контента. Знание SEO-оптимизации текстов для максимизации их видимости.

Стили написания текстов:

Владею различными стилями, от делового до юмористического.

Портфолио:

Предоставлю примеры своих письменных работ в портфолио, отражающие разнообразие стилей и тем.

Цель:

Работать в области копирайтинга, предлагая качественные и оригинальные тексты для различных целей.

Готов к сотрудничеству:

Открыт к новым проектам и готов внести свой вклад в достижение успеха в ваших проектах. Для получения дополнительной информации и просмотра моих работ свяжитесь со мной. Буду рад сотрудничеству и новым вызовам!