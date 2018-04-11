Точная настройка таргетированной рекламы в Facebook и Instagram

За 24 часа запустим рекламу в Instagram&Facebook которая увеличит количество заказов минимум в 2-3 раза

- Ведём бизнес страницу в FB

- Создаём воронку под продажи в FB

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Примеры для кого подойдет настройка РК:

-Салоны красоты

-Детские товары

-Инфобизнес

-Туристическое агентство

-Подарки

-Товары для автомобилей

-Школа танцев

⁉️Не нашли свой бизнес - пишите мне, подберу похожую нишу или расскажу как мы будем двигать именно Ваш бизнес

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Дополнительно

- создание качественных Landing page на LpPlatforma и подключение всех сервисов;

-подключение автоматической оплаты на Вашу карту для Ваших клиентов

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Работа формируется так: 700 грн первая настройка рекламных кампаний (добавляете меня как рекламодателя в ваш рекламный кабинет) + нужен минимальный бюджет на неделю открутки рекламы по разным группам объявлений! Далее по истечению недели, если Вас результат устраивает (цена за подписчика, конверсия или другое целевое действие) продолжаем вести рекламные кампании!