Дизайнер. Занимаюсь монтажом видеороликов и редактированием фотографий. А так же созданием логотипов и дизайнов.

Меня зовут Семён

и я занимаюсь фрилансингом около года.

У меня есть опыт (более 3 лет) в монтировании видеороликов и обработке фотографий в Photoshop.

Имею хороший микрофон и более менее чёткую дикцию. Ещё занимаюсь созданием логотипов и оформлением групп и много чего ещё. Очень гибкий в плане работы.

Так как я занимался фрилансингом, то так же имею опыт в копирайте, в наборе текстов, в переводе и т.д

Рассказал всё честно и без выпендрёжа. Надеюсь работать с хорошими людьми.

Примеры работ: