Дизайнер. Занимаюсь монтажом видеороликов и редактированием фотографий. А так же созданием логотипов и дизайнов.
Меня зовут Семёни я занимаюсь фрилансингом около года.
У меня есть опыт (более 3 лет) в монтировании видеороликов и обработке фотографий в Photoshop.
Имею хороший микрофон и более менее чёткую дикцию. Ещё занимаюсь созданием логотипов и оформлением групп и много чего ещё. Очень гибкий в плане работы.
Так как я занимался фрилансингом, то так же имею опыт в копирайте, в наборе текстов, в переводе и т.д
Рассказал всё честно и без выпендрёжа. Надеюсь работать с хорошими людьми.
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