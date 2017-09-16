Нарисовать 12 иконок основных категорий (на главной странице) для сайта объявлений в Англии. В соответствии с дизайном сайта и цветовой гаммы. Сайт: 1stAll.com Хотелось бы как по стилю как на картинке в приложении, но и Ваши ...