Ищем амбициозного,креативного и целеустремленного IT человека для перспективной работы в Англии и Европе!Предостовляем договор о содрудничестве, с проектом можете ознакомится здесь 1stAll.co.uk Для болшей информацией, обращайтесь! Просьба писат только заинтересованных и целеустремленных людей!!!!!!!
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 12 иконок основных категорий (на главной странице) для сайта объявлений в Англии. В соответствии с дизайном сайта и цветовой гаммы. Сайт: 1stAll.com Расмотрим Ваши варианты. Оплата ТОЛЬКО через WesternUnion, MoneyGramИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать 12 иконок основных категорий (на главной странице) для сайта объявлений в Англии. В соответствии с дизайном сайта и цветовой гаммы. Сайт: 1stAll.com Хотелось бы как по стилю как на картинке в приложении, но и Ваши ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется создание логотипа для сайта обьявлений по Англии. -в стилистике сайта -подходящий по цветовой гамме Название сайта 1stAll.com (значение как: первый,все в одном и т.д.) Как мы это видим: 1st- обозначение на англ. как первый (единица побольше,но буквы ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создание логотипа для сайта 1stall. В современном стиле. Техническое задание по ссылке http://1stall.com/ Оплата только через Qiwi кошелекЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать дизайн главной страницы,Фронтальной категории,спосок товаров и сам товар аналогичный примерам во вложении. Фото примерного дизайна главной страници https://komersa.lv/ru/?s=1 ссылка работы аналогичного сайта для нашего проекта! [b]*В приоритете фрилансеры которые могут реализовать адаптивную верстку.*[/b]Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт6 лет назад