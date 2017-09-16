semak89

Владимир Семяхин semak89

 
34 годаВеликобритания/Лондон
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • IT для перспективной работы

    Ищем амбициозного,креативного и целеустремленного IT человека для перспективной работы в Англии и Европе!Предостовляем договор о содрудничестве, с проектом можете ознакомится здесь 1stAll.co.uk Для болшей информацией, обращайтесь! Просьба писат только заинтересованных и целеустремленных людей!!!!!!!

    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иконки для сайта

    Нарисовать 12 иконок основных категорий (на главной странице) для сайта объявлений в Англии. В соответствии с дизайном сайта и цветовой гаммы. Сайт: 1stAll.com Расмотрим  Ваши варианты. Оплата ТОЛЬКО через WesternUnion, MoneyGram

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать иконки для сайта объявлений.

    Нарисовать 12 иконок основных категорий (на главной странице) для сайта объявлений в Англии. В соответствии с дизайном сайта и цветовой гаммы. Сайт: 1stAll.com Хотелось бы как по стилю как на картинке в приложении, но и Ваши ...

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Cозданиe логотипа

    Требуется создание логотипа для сайта обьявлений по Англии.  -в стилистике сайта -подходящий по цветовой гамме Название сайта 1stAll.com (значение как: первый,все в одном и т.д.)  Как мы это видим:  1st- обозначение на англ. как первый (единица побольше,но буквы ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по web дизайну

    Требуется разработать дизайн главной страницы,Фронтальной категории,спосок товаров и сам товар аналогичный примерам во вложении. Фото примерного дизайна главной страници https://komersa.lv/ru/?s=1   ссылка работы аналогичного сайта для нашего проекта! [b]*В приоритете фрилансеры которые могут реализовать адаптивную верстку.*[/b]

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать иконки для сайта объявлений.
Спасибо Владимиру за интересный проект! Получил бесценный опыт общения с заказчиком, который принимает решения не один. Довольно интересно =) В целом всё прошло хорошо благодарю за проект, буду рад поработать еще!
recomendyu, profesional svoego dela
Ответный отзыв
FortDreams
Абеляр 
31 годСША
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Логотип для сайта
Очень приятный заказчик + чёткое тех задание+ быстрая оплата и хороший отзыв+
Хороший исполнитель, быстрое и качественное выполнение задания. Рекомендую!
Ответный отзыв