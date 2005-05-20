semakot327544

Семен Котенко semakot327544

 
18 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Озвучка любой сложности
  • Семен Котенко тел.0969303537 почт.@semakottgmail.com
  • Участник многих кастингов и проектов в сфере озвучки и не только.
  • По необходимости,возможна озвучка на 4 языках (Английский,Французкий,Украинский,Русский)
  • Умею работать в программах таких как;Exel Powerpoint и тд.
  • Имеется профессиональная аппаратура.
  • Возможна запись озвучки как с видео сопровождением так и без.
  • Перевод с 4 выше указанных языков,текст любой сложности
PowerPoint