semen170804

Graphic designer

RU: Приветствую, я занимаюсь графическим дизайном. Я работаю в приложениях Adobe 4 года. И по сей день учусь и пытаюсь найти для себя что-то новое и интересное. Слежу за трендами и новостями дизайна. Моя цена не слишком велика, по простой причине, я пытаюсь угодить вам и это дело мне в удовольствие!

EN: Hello, I'm a graphic designer. I have been working in Adobe apps for 4 years. To this day, I study and try to find something new and interesting for myself. I follow trends and design news. My price is not too high, for a simple reason, I am trying to please you and this business is my pleasure!

UK: Здрастуйте, я Графічний дизайнер. Я працюю в Adobe apps вже 4 роки. До цього дня я вчуся і намагаюся знайти для себе щось нове і цікаве. Я стежу за тенденціями та новинами дизайну. Моя ціна не надто висока, з простої причини, я намагаюся догодити вам, і це справа-моє задоволення