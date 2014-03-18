Быстро и качественно, грамотно и увлекательно.
Высшее образование по специализации "Маркетинг, реклама, PR"
Опыт написания пресс-релизов, контента для сайтов, статей,создания рекламных каталогов и описания товаров и услуг по темам:
- автомобили
- охранные системы
- товары для детей
- косметика
- мода
- дети
- путешествия
Стоимость услуг 8 $ за 1000 знаков без пробелов
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга