Быстро и качественно, грамотно и увлекательно.

Высшее образование по специализации "Маркетинг, реклама, PR"

Опыт написания пресс-релизов, контента для сайтов, статей,создания рекламных каталогов и описания товаров и услуг по темам:

- автомобили

- охранные системы

- товары для детей

- косметика

- мода

- дети

- путешествия

Стоимость услуг 8 $ за 1000 знаков без пробелов