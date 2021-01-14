semenovamariam

Мария semenovamariam

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Семенова Мария Геннадиевна

Цель: Дизайнер

Владение графическими программами:

• Adobe Photoshop;

• Adobe Illustrator;

• CorelDRAW

Создание:

• наружной рекламы;

• логотипов;

• фирменного стиля;

• буклеты;

• журналы;

• создание оригинал макетов;

• дизайн Web – сайтов;

• редактирование фото;

• умение работать в команде.

Опыт работы согласно трудовой книжки: 2006 - 2011 Бакалавр, студентка - 5 курс специалист

Образование: 2006 – 2011 Студентка ХНУРЭ (Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники) г.Харьков

по специальности: компьютерные технологии и система издательско-полиграфическое производство

классификация: технолог – издатель

Изучали такие предметы:

• Художественные основы проектирования изданий;

• Обработка текстовой информации;

• Обработка графической информации;

• Информационные технологии в издательско-полиграфическом деле;

• Компьютерные технологии изготовления рекламы для печатных и электронных средств массовой информации;

• Реклама;

• Дизайн упаковки.

Знание языков: Русский и Украинский отлично, английский со словарем

Личные данные:

Родилась 19.06.1989 году в г.Сумгаит республика Азербайджан

Возраст: 29 года

Адрес проживания: г. Санкт-Петербург

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Программы:

• Adobe Photochop CS3;

• Adobe Illustrator CS3;

• CorelDRAW;

• Word;

• Excel;

• Internet;

• Электронная почта;

• Ксерокс;

• Принтер.

Увлечения и интересы:

Катаюсь на велосипеде, на роликах, коньках, читаю книги, люблю фотографировать, рисую.

Портфолио

Дизайн продукции
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги