Семенова Мария Геннадиевна
Цель: Дизайнер
Владение графическими программами:
• Adobe Photoshop;
• Adobe Illustrator;
• CorelDRAW
Создание:
• наружной рекламы;
• логотипов;
• фирменного стиля;
• буклеты;
• журналы;
• создание оригинал макетов;
• дизайн Web – сайтов;
• редактирование фото;
• умение работать в команде.
Опыт работы согласно трудовой книжки: 2006 - 2011 Бакалавр, студентка - 5 курс специалист
Образование: 2006 – 2011 Студентка ХНУРЭ (Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники) г.Харьков
по специальности: компьютерные технологии и система издательско-полиграфическое производство
классификация: технолог – издатель
Изучали такие предметы:
• Художественные основы проектирования изданий;
• Обработка текстовой информации;
• Обработка графической информации;
• Информационные технологии в издательско-полиграфическом деле;
• Компьютерные технологии изготовления рекламы для печатных и электронных средств массовой информации;
• Реклама;
• Дизайн упаковки.
Знание языков: Русский и Украинский отлично, английский со словарем
Личные данные:
Родилась 19.06.1989 году в г.Сумгаит республика Азербайджан
Возраст: 29 года
Адрес проживания: г. Санкт-Петербург
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
Программы:
• Adobe Photochop CS3;
• Adobe Illustrator CS3;
• CorelDRAW;
• Word;
• Excel;
• Internet;
• Электронная почта;
• Ксерокс;
• Принтер.
Увлечения и интересы:
Катаюсь на велосипеде, на роликах, коньках, читаю книги, люблю фотографировать, рисую.
Портфолио
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