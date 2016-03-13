semenow_84

Доработка Сайта биржи мастеров. Сайт уже фактически сделан. Мы его возьмем здесь [url=https://monoray.ru/products/open-job-cms]https://monoray.ru/products/open-job-cms[/url] . Там открытый код. Его надо подправить и поменять под наши потребности.