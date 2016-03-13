semenow_84

Добрый день. Нужен специалист по продвижению мобильных приложений. Указывайте опыт работы. Обязательно. Есть мобильное приложение туристической тематики, а именно продажа экскурсий. Необходима раскрутка приложения перед летним сезоном. Жду ваших предложений. Также можем созвониться по скайпу/ватсапу.
Максим Семенов semenow_84semenow_84
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать приложение для продажи экскурсионных товаров/услуг и туристических развлечений (что-то вроде интернет-магазина для продажи экскурсионных товаров) 1й экран приложения - выбор региона. Например, Сочи, Анапа, Геленджик и т.п. 2й экран приложения – выбор раздела из плиточного ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Доработка Сайта биржи мастеров. Сайт уже фактически сделан. Мы его возьмем здесь [url=https://monoray.ru/products/open-job-cms]https://monoray.ru/products/open-job-cms[/url] . Там открытый код. Его надо подправить и поменять под наши потребности.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
E-mail рассылка с нашим рекламным письмом. Письмо готово, шаблоны выбраны, адреса есть. Надо просто все это собрать и сделать.Служба поддержки35 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть магазин на Drupal. Сейчас стоит ужасный поиск. Надо сделать новый или настроить старый. Требования к поиску: 1. Должен находить товар при опечатках. 2. Должен находить товар если был спутан язык(rfvthf=камера).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен парсинг товаров с нескольких сайтов в один с переводом текстов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад