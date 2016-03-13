semenow_84

Максим Семенов semenow_84

 
39 летРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение мобильного приложения

    Добрый день. Нужен специалист по продвижению мобильных приложений. Указывайте опыт работы. Обязательно. Есть мобильное приложение туристической тематики, а именно продажа экскурсий. Необходима раскрутка приложения перед летним сезоном. Жду ваших предложений. Также можем созвониться по скайпу/ватсапу.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Приложение для Аndroid и iPhone.

    Необходимо разработать приложение для продажи экскурсионных товаров/услуг и туристических развлечений (что-то вроде интернет-магазина для продажи экскурсионных товаров) 1й экран приложения - выбор региона. Например, Сочи, Анапа, Геленджик и т.п. 2й экран приложения – выбор раздела из плиточного ...

    Android
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта на yii

    Доработка Сайта биржи мастеров. Сайт уже фактически сделан. Мы его возьмем здесь [url=https://monoray.ru/products/open-job-cms]https://monoray.ru/products/open-job-cms[/url] . Там открытый код. Его надо подправить и поменять под наши потребности.

    Yii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • E-mail рассылка

    E-mail рассылка с нашим рекламным письмом. Письмо готово, шаблоны выбраны, адреса есть. Надо просто все это собрать и сделать.

    Служба поддержки35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать поиск в магазине на Drupal

    Добрый день! Есть магазин на Drupal. Сейчас стоит ужасный поиск. Надо сделать новый или настроить старый. Требования к поиску: 1. Должен находить товар при опечатках. 2. Должен находить товар если был спутан язык(rfvthf=камера).

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад