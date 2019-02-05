semenowalx

Алексей Карп semenowalx

 
37 летРоссия/Алапаевск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт согласно ТЗ которое прикрепил.  Если не сможете прикрутить оплату криптой можете этот пункт не учитывать. От вас хочу услышать сроки и бюджет за работу. Так же на чем предлогаете реализовать. Студии прошу не беспокоить огромного ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Бот для VK

    Всем привет. Нужен простой бот для ВК.  Суть. Вставляем ссылку на видео из группы вк: [url=https://vk.com/videos-107268913]https://vk.com/videos-107268913[/url]  Робот, бот, скрипт- не знаю как точно назвать. Проходит по всем видео и собирает статистику.  Сколько просмотров и сколько лайков. Собирает это все ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на NetCat

    Всем привет. Есть сайт [url=http://bzsk.ru/]http://bzsk.ru[/url] сейчас стоит на битриксе нужно перенести его на NetCat  Перенести сайт  - перенести весь программный функционал (работоспособность форм, личный кабинет)  - адаптивная верстка  - наполнение сайта  - коды метрики и google  Все доступы предоставим.  Пишите ваш бюджет. Сроки не более ...

    БитриксNetCat
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг брокера

    $30

    Есть лендинг сделанный на WordPress, тематика – Кредитный брокер. Честно говоря, он уже всем приелся, мрачный на фоне других сайтов!  Хотелось бы его сделать более ярким, приветствуется (синеватые тона), можно изменить саму шапку сайта (не рисовать, а ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг на html

    Нужно собрать лендинг в html  или html 5 Можно использовать шаблоны. Приложил примерную структуру в файле тексты можно брать от туда так же как и расположение некоторых блоков. https://yadi.sk/i/ejnDBYT0ykEQLQ Бюджет 15-20$

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подправить адаптивность

    Всем привет. Есть лендинг на джумла всего 6 экранов не страниц. Нужно его подправить по адаптивности чтобы номально работал или сделать резиновым.  И улучшить скорость сайта.  Не вижу тут большого бюджета, прошу сразу его озвучить ну и ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вордпресс сайт каталог

    Всем привет. Нужен сайт каталог на вордпресс. По примеру [url=http://dveri-ot-zavoda.ru/]http://dveri-ot-zavoda.ru/[/url]  Можно использовать какой-нибудь шаблон. Интересует частный специалист не компания так как на большой бюджет не расчитываем. Оплату предлогаю по демонстрации на своем сервере и после перенос к ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вордпресс

    Мелкая правка вордпресс сайта.  Не могу найти где поменять почту для принятия заявок с сайта (покажите где заменить)и нужно на форму прикрепить pdf файл для скачивания.  Работа срочная так как заявки идут не понятно куда.

    WordPressПравки на сайт
    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Развернуть шаблон на хостинге.

    Всем привет. У меня есть шаблон лендинга с анимацией на html 5 b сss Устонавливаю на хостинг но у меня все слетает. Не могу разобратся в чем причина.  Помогите установить пожалуйста. Оплата симвалическая ну и отзыв напишу ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • WordPress

    Всем привет. Есть старый сайт на TYPO[b]3[/b] [b]CMS[/b] Нужно его перенести на вордпресс. Прошу студии не отвечать интересует частный специалист.  Пишите ваши контакты, ссылка по запросу.

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интегрировать платежную систему

    Всем привет. У нас есть не большой сайт на Opencart 2.1.0.1.1  нужно на него подключить оплату через банк [url=https://bankofgeorgia.ge/]https://bankofgeorgia.ge/[/url]  Прикрепил документацию по подключению, есть контакты менеджеров банка, ключ.  Сайт не большой всего несколько товаров на большой бюджет не расчитываем. ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Perf0rmance
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Лендинг брокера
Всё на высшем уровне
greendy1
Сергей 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
2 балла
5 лет назад
Вордпресс сайт каталог
После переписки в ЛС связались в телеграме. Делали сайт в течении 4-5 дней. Получили 50% от суммы которую я указывал в заявке. После этого человек начал пропадать и в итоге пропал. Оказалось, что этот человек был посредником и конечного заказчика тоже кинул. Сейчас будет составлена жалоба в адрес этого пользователя на бан и не выполнение обязательств. Есть все доказательства, переписки и контакты с реальным заказчиком который тоже это подтвердит.
ivanwdev
24 годаТурция
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Развернуть шаблон на хостинге.
Спасибо Алексею! Отличный заказчик. Буду рад сотрудничать снова!
Спасибо. Работу выполнил быстро и качественно. +
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