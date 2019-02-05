semenowalx

Нужно создать сайт согласно ТЗ которое прикрепил. Если не сможете прикрутить оплату криптой можете этот пункт не учитывать. От вас хочу услышать сроки и бюджет за работу. Так же на чем предлогаете реализовать. Студии прошу не беспокоить огромного ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужен простой бот для ВК. Суть. Вставляем ссылку на видео из группы вк: [url=https://vk.com/videos-107268913]https://vk.com/videos-107268913[/url] Робот, бот, скрипт- не знаю как точно назвать. Проходит по всем видео и собирает статистику. Сколько просмотров и сколько лайков. Собирает это все ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Есть сайт [url=http://bzsk.ru/]http://bzsk.ru[/url] сейчас стоит на битриксе нужно перенести его на NetCat Перенести сайт - перенести весь программный функционал (работоспособность форм, личный кабинет) - адаптивная верстка - наполнение сайта - коды метрики и google Все доступы предоставим. Пишите ваш бюджет. Сроки не более ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужна адаптивная верстка под Drupal макет главной прикрепил. Пишите цену пожалуйста. Просьба с большими бюджетами не откликатся.HTML-верстка25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Есть лендинг сделанный на WordPress, тематика – Кредитный брокер. Честно говоря, он уже всем приелся, мрачный на фоне других сайтов! Хотелось бы его сделать более ярким, приветствуется (синеватые тона), можно изменить саму шапку сайта (не рисовать, а ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно собрать лендинг в html или html 5 Можно использовать шаблоны. Приложил примерную структуру в файле тексты можно брать от туда так же как и расположение некоторых блоков. https://yadi.sk/i/ejnDBYT0ykEQLQ Бюджет 15-20$HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Есть лендинг на джумла всего 6 экранов не страниц. Нужно его подправить по адаптивности чтобы номально работал или сделать резиновым. И улучшить скорость сайта. Не вижу тут большого бюджета, прошу сразу его озвучить ну и ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Нужен сайт каталог на вордпресс. По примеру [url=http://dveri-ot-zavoda.ru/]http://dveri-ot-zavoda.ru/[/url] Можно использовать какой-нибудь шаблон. Интересует частный специалист не компания так как на большой бюджет не расчитываем. Оплату предлогаю по демонстрации на своем сервере и после перенос к ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Мелкая правка вордпресс сайта. Не могу найти где поменять почту для принятия заявок с сайта (покажите где заменить)и нужно на форму прикрепить pdf файл для скачивания. Работа срочная так как заявки идут не понятно куда.Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. У меня есть шаблон лендинга с анимацией на html 5 b сss Устонавливаю на хостинг но у меня все слетает. Не могу разобратся в чем причина. Помогите установить пожалуйста. Оплата симвалическая ну и отзыв напишу ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно натянуть лендинг на битрикс. www.erbilika.com Интересует частный специалист. Бюджет минимальный, прошу указать сразу.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет. Есть старый сайт на TYPO[b]3[/b] [b]CMS[/b] Нужно его перенести на вордпресс. Прошу студии не отвечать интересует частный специалист. Пишите ваши контакты, ссылка по запросу.Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет. У нас есть не большой сайт на Opencart 2.1.0.1.1 нужно на него подключить оплату через банк [url=https://bankofgeorgia.ge/]https://bankofgeorgia.ge/[/url] Прикрепил документацию по подключению, есть контакты менеджеров банка, ключ. Сайт не большой всего несколько товаров на большой бюджет не расчитываем. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад