semenowalx

После переписки в ЛС связались в телеграме. Делали сайт в течении 4-5 дней. Получили 50% от суммы которую я указывал в заявке. После этого человек начал пропадать и в итоге пропал. Оказалось, что этот человек был посредником и конечного заказчика тоже кинул. Сейчас будет составлена жалоба в адрес этого пользователя на бан и не выполнение обязательств. Есть все доказательства, переписки и контакты с реальным заказчиком который тоже это подтвердит.