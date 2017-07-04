Копирайтер с опытом в PR

Здравствуйте,

Меня зовут Настя.

В июне 2017 я окончила Институт журналистики КНУ им. Т. Шевченка, специальность — издательское дело и редактирование.

Работала корреспондентом в chytomo.com, менеджером в Hoshva PR, сейчас — фрилансером-копирайтером.

Почему со мной стоит работать?

1) Уважаю время и усилия других людей, работаю с ограниченными дедлайнами, не понаслышке знаю, что такое тайм-менеджмент (полтора года управляла проектами разной сложности в PR агентстве)

2) Перед написанием текста изучаю продукт, целевую аудиторию, и как результат делаю сильный текст.

3) Граммар-наци. Внимательно проверяю тексты.

4) Сфера интересов: реклама, стратегия, география, искусство, читаю профессиональную, художественную и нон-фикшн литературу, поэтому пишу о разном и по-разному.

5) Знаю, что такое инфостиль. Прочитала и по необходимости возвращаюсь к "Пиши, сокращай" Ильяхова.

6) Понимаю с полуслова