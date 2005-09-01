Резюме
Соискатель на должность
Дизайнера
или соответствующую моим знаниям
(указать желаемую работу или уровень должности)
Цели соискания новой работы: хороший и слаженный коллектив, достойная зарплата, уважение со стороны администрации, возможность проявить себя в других направлениях, обучаться новому.
Предполагаемый уровень зарплаты: рассмотрю все варианты
Ф.И.О. : Акулич Ольга Сергеевна
Дата рождения _18_ / _05_ / _1981_ года
Телефон 1180754_Velcom, 8728357 MTC
E-mail : [email protected]
Skype : olgasemeyka1180750
ICQ : 607583703
Мой сайт _dizain-start.com
Семейное положение: в браке
Наличие детей: двое
Паспортные данные МР2159127 №4180581А024РВ7
Адрес ул. Холмогорская, 47-1, 307
Опыт работы по основной профессии:
Месяц, год Наименование организации Должность, специальность
приема увольнения.
03.08.2009 08.10.2010 ПУ «Новамедика» Бухгалтер
01.09.2005 04.05.2006 МГПТУ№55 оператор ПЭВМ
10.02.2000 05.09.2000 Комитет по инспекции труда Машинистка 1 категории отдела кадров и спецработы
08.09.2000 15.06.2001 Автошкола Помощник заместителя начальника
Основное обучение, курсы повышения квалификации:
Наименование учебного заведения, курсов Год окончания Присвоенная квалификация
ЗАО «БелХард Групп», центр обучающих технологий 2011 WEB-дизайнер
Европейская школа корреспондентского обучения 2006 Пользователь ПК по стандартам ECDL
Смиловичское ПТУ№203 1999 Оператор персональных ЭВМ, секретарь-машинистка
Владение прикладным ПО: Adobe Photoshop CS5; CorelDRAW Graphics Suite 13; Adobe Flash CS5; Adobe Dreamweaver CS4; Microsoft Office Word 2007; Microsoft Office Excel 2007; Microsoft Office PowerPoint 2007; Nero; CDBurner XP; Ccleaner; ACDSystems; FastStoneImageViewer; ArcSoft PhotoImpression; 7-Zip; WinRAR; Internet Explorer; Firefox; Opera; ICQ; Venta Fax; AbbyyFineReader; Adobe Reader 7.0; Alaborn WebCreate Studio; 1C бухгалтерия; множество антивирусных программ и многое другое.
Степень владения ПК: опытный пользователь
О себе: Я творческий и открытый человек, люблю заниматься созданием Web-сайтов (начальный опыт), оформлением слайдов и коррекцией фотографий. Легко обучаюсь новому и приветствую это. Мне присущи такие качества как ответственность, аккуратность, коммуникабельность, внимательность, общительность, доброжелательность, не имею вредных привычек.