Я очень буду рада Вам помочь.

Резюме

Соискатель на должность

Дизайнера

или соответствующую моим знаниям

(указать желаемую работу или уровень должности)

Цели соискания новой работы: хороший и слаженный коллектив, достойная зарплата, уважение со стороны администрации, возможность проявить себя в других направлениях, обучаться новому.

Предполагаемый уровень зарплаты: рассмотрю все варианты

Ф.И.О. : Акулич Ольга Сергеевна

Дата рождения _18_ / _05_ / _1981_ года

Телефон 1180754_Velcom, 8728357 MTC

E-mail : [email protected]

Skype : olgasemeyka1180750

ICQ : 607583703

Мой сайт _dizain-start.com

Семейное положение: в браке

Наличие детей: двое

Паспортные данные МР2159127 №4180581А024РВ7

Адрес ул. Холмогорская, 47-1, 307

Опыт работы по основной профессии:

Месяц, год Наименование организации Должность, специальность

приема увольнения.

03.08.2009 08.10.2010 ПУ «Новамедика» Бухгалтер

01.09.2005 04.05.2006 МГПТУ№55 оператор ПЭВМ

10.02.2000 05.09.2000 Комитет по инспекции труда Машинистка 1 категории отдела кадров и спецработы

08.09.2000 15.06.2001 Автошкола Помощник заместителя начальника

Основное обучение, курсы повышения квалификации:

Наименование учебного заведения, курсов Год окончания Присвоенная квалификация

ЗАО «БелХард Групп», центр обучающих технологий 2011 WEB-дизайнер

Европейская школа корреспондентского обучения 2006 Пользователь ПК по стандартам ECDL

Смиловичское ПТУ№203 1999 Оператор персональных ЭВМ, секретарь-машинистка

Владение прикладным ПО: Adobe Photoshop CS5; CorelDRAW Graphics Suite 13; Adobe Flash CS5; Adobe Dreamweaver CS4; Microsoft Office Word 2007; Microsoft Office Excel 2007; Microsoft Office PowerPoint 2007; Nero; CDBurner XP; Ccleaner; ACDSystems; FastStoneImageViewer; ArcSoft PhotoImpression; 7-Zip; WinRAR; Internet Explorer; Firefox; Opera; ICQ; Venta Fax; AbbyyFineReader; Adobe Reader 7.0; Alaborn WebCreate Studio; 1C бухгалтерия; множество антивирусных программ и многое другое.

Степень владения ПК: опытный пользователь

О себе: Я творческий и открытый человек, люблю заниматься созданием Web-сайтов (начальный опыт), оформлением слайдов и коррекцией фотографий. Легко обучаюсь новому и приветствую это. Мне присущи такие качества как ответственность, аккуратность, коммуникабельность, внимательность, общительность, доброжелательность, не имею вредных привычек.