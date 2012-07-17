semin-x

Семен semin-x

 
32 годаРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Деятельность: Студент...Изучаю Adobe After Effects... - занимаюсь Видеомонтажом, фотомонтажем - программирую в Delphi... Имеются навыки работы в Game Maker и др. Ремонтирую компьютерные системы, в большей степени базируюсь на исправление неполадок в программной части.... В т.ч. - установка, настройка ПО, восстановление доступа к компьютеру ( Взлом забытых паролей) и многое другое....

Интересы: Люблю программировать на Delphi - когда есть хорошая идея, которую необходимо воплотить в ПО ... Люблю разрабатывать игры, - приступил к освоению нового - игрового движка, но для полного овладения им, - не хватает времени, - т.к. армия, срывает этот процесс изучения... Оставим на потом... Кроме этого, люблю работать в программе - AE CS4... и просто покапаться в компьютере) And so on....

DelphiAfter Effects
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
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нет рейтинга
Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
нет отзывов
от $8
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Презентации
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