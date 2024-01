Деятельность: Студент...Изучаю Adobe After Effects... - занимаюсь Видеомонтажом, фотомонтажем - программирую в Delphi... Имеются навыки работы в Game Maker и др. Ремонтирую компьютерные системы, в большей степени базируюсь на исправление неполадок в программной части.... В т.ч. - установка, настройка ПО, восстановление доступа к компьютеру ( Взлом забытых паролей) и многое другое....

Интересы: Люблю программировать на Delphi - когда есть хорошая идея, которую необходимо воплотить в ПО ... Люблю разрабатывать игры, - приступил к освоению нового - игрового движка, но для полного овладения им, - не хватает времени, - т.к. армия, срывает этот процесс изучения... Оставим на потом... Кроме этого, люблю работать в программе - AE CS4... и просто покапаться в компьютере) And so on....