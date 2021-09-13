Перевожу тексты с английского на русский и обратно

Работаю в европейской компании, где использую английский для общения и деловой переписки.

Рабочие языки: английский, русский.

Перевожу, вычитываю, редактирую текст, транскрибирую, перевожу и добавляю

субтитры

Перевожу:

Технические тексты: руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.

Статьи: IT тексты, игры/приложения, блокчейн и криптовалюта, медицинские тексты, путешествия, мода.

Деловая переписка, презентации, отчеты, письма. ﻿Сайты, новости. ﻿Аудио/видео файлы.

Мои контакты: [email protected] telegram: @semipunck (+79057024312) ﻿Whatsapp: +79057024312