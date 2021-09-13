Перевожу тексты с английского на русский и обратно
Работаю в европейской компании, где использую английский для общения и деловой переписки.
Рабочие языки: английский, русский.
Перевожу, вычитываю, редактирую текст, транскрибирую, перевожу и добавляю
субтитры
Перевожу:
Технические тексты: руководства по эксплуатации, спецификации товаров, технические документы и т. д.
Статьи: IT тексты, игры/приложения, блокчейн и криптовалюта, медицинские тексты, путешествия, мода.
Деловая переписка, презентации, отчеты, письма. Сайты, новости. Аудио/видео файлы.
Мои контакты: [email protected] telegram: @semipunck (+79057024312) Whatsapp: +79057024312
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